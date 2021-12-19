Как информирует «НБН» со ссылкой на информационное агентство России «ТАСС», руководитель второго по величине банка Российской Федерации «ВТБ» Андрей Костин отреагировал на вероятность отключения Российской Федерации от международной платежной системы SWIFT, что может произойти в случае новой агрессии в отношении украинского государства.

Согласно его мнению, сценарий, что SWIFT будет отключен, весьма маловероятный. Однако Россия в силе пережить это.

Костин добавил, что если отключение таки произойдет, то это будет считаться весьма серьезным шагом со стороны Запада.

Он добавил:

«Естественно, Россия выживет и без SWIFT. Даже не обсуждается. Хотя я не уверен в том, что до этого может дойти. Это было бы весьма серьезное мероприятие. Это было бы совсем недружественно по отношению к нам. И это еще мягко сказано».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России начали говорить о возможности закрытия границ на фоне пандемии инфекции коронавируса.