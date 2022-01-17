Какие были приняты изменения, отразится ли этот документ на простых украинцах и предпринимателях? Могут ли из-за этого начаться какие-то массовые акции вплоть до Майдана? На эти вопросы в эксклюзивном интервью «НБН» рассказал основатель и директор «Национального Центра Недвижимости» Моисеенко Роман Леонидович.

Специалист в сфере недвижимости, юрист начал с самого закона 5600:

«Давайте начнем с самого большого изменения в этом году. Основное, что у нас произошло в этом году – это изменение в налогообложениях по закону 5600. Было так: человек (физлицо), который продает вторую, третью, пятую недвижимость в году, либо же недвижимость, которой меньше 3 лет, платит 5% НДФЛ. С 2014 года, когда было 5% НДФЛ, возникал налог на армию 1,5%, ну и обязательно при продаже у нас нотариусы берут с продавца 1% государственной пошлины. Плюс покупатель всегда платит 1% в Пенсионный фонд, если он покупает не земельный участок. Резиденты Украины платили 5% НДФЛ + 1% госпошлины + 1,5% военный сбор. А не резиденты платили 18% НДФЛ + 1% госпошлины + 1,5% военный сбор. Это то, что было до 31 декабря 2021 года».

Что же изменилось в 2022-м году?

«С этого года так: если мы берем продажу жилой недвижимости, например, то первая продажа 1% госпошлины, вторая продажа- 7,5% , третья продажа -18% НДФЛ + 1% госпошлины + 1,5% военный сбор, но они сделали корректную поправку с прибыли. То есть, что означает слово «прибыль» — это если продавец сумеет доказать, что у него есть квитанции из банка или выписка о банковском переводе. Обычный договор о купле-продаже на сегодняшний день не считается доказательством. Если человек доказывает, что он купил квартиру за 50.000 $, а продает за 70.000$ , то вот эти 18% НДФЛ он платит с разницы(70.000-50.000 = 20.000), а с тех 50.000 он платит 7.5%. Если он этого доказать не может (если делался просто договор купли-продажи), то на вторичном рынке они не смогут этого доказать. До конца сами налоговики сами не знают, как высчитывать. Это то, что касается жилой недвижимости», — отметил Роман Моисеенко.

Касательно коммерческой недвижимости, эксперт подчеркнул:

«В этом случае 18% возникают со второй продажи. В коммерческой недвижимости считается все: гараж, офис, подвал (все, что не подпадает под понятие жилой недвижимости). Поэтому у людей, которые владеют данной недвижимостью без подтверждения доходов, налогов будет сразу же намного больше со второй продажи».

По кому ударит закон 5600?

Так, по словам эксперта, вступивший в силу документ нанесет удар по предпринимателям, а также инвесторам.

Цитата из заявления Романа Моисеенко:

«Если говорить объективно, то вступивший в силу закон 5600 ударит по инвесторам, а также предпринимателям. Другими словами, если взять продавца вторичной недвижимости, то он не будет платить налог с наследства, так как наследство налогом не облагается. А если «пересічний громадянин» захочет приобрести первичную недвижимость, то все конечные расходы придется платить ему самому».

А вот что касается предпринимателей, инвесторов, и тех же застройщиков то, как раз к ним этот документ имеет отношение. Ведь, к примеру, застройщик будет перекладывать уплату налога на конечного потребителя, а значит, это скажется на стоимости квадратного метра в новостройках, ведь она вырастет. Соответственно подорожание будет наблюдаться и на вторичном рынке.

Стоит напомнить и о налогах на землю. Недавно мы уже писали о том, кого из собственников паев с первого января освободят от налогового обязательства.