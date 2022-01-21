Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

В самом начале экономист отметил, что Украина не имеет никаких прямых контрактов на газовые поставки для собственных нужд из России. Он решил напомнить, что Киев имеет только контракт на транзит: «РФ-Европа». Затем он сказал, что ГТС является «трубой», направление которой идет только в одну сторону – из Российской Федерации в Европу. Пендзин сказал, что там нет реверсных участков.

«Если начнется реверс газа, то для украинцев это обернется новой бедой. Если отрежут российскую «трубу», то тогда уже реверса газа не избежать. За работу больших компрессоров будут отдавать финансовые средства далеко не «Газпром», а жители Украины. При таком случае стоимость транспортировки газа может вырасти почти в 10 раз. Безусловно, такую сумму украинцы будут покрывать из собственных карманов – это за импортный газ, а также его недешевую транспортировку. Допускаю, что цена увеличится в разы, чем та, что наблюдается сейчас», — заключил Пендзин.

Так же стало известно, что разведке РФ дали новое задание по Украине: Минфин США сообщил, что будет делать Кремль внутри страны.