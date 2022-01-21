Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что, прежде всего, агенты РФ будут придерживаться первого шага: при помощи своих сил установить тотальный контроль над объектами украинской инфраструктуры. Как минимум, речь идет о мониторинге ситуации в районе объектов.

Так же второй шаг касается шпионов внутри Украины. По информации Минфина США, власти России сказали своим службам завербовать бывших, а также действующих чиновников, которые связаны с правительством Украины. Это необходимо Кремлю для того, чтобы иметь доступ к информации государственной важности страны. В конечном же итоге ожидается захват власти Украины изнутри.

Что примечательно, с аналогичным заявлением выступил Госсекретарь Америки Энтони Блинкен. Он уверяет, что Кремль заинтересован в том, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри, а внешний, военный фактор – это уже второстепенный этап.

Кроме того, Блинкен обратился к Зеленскому насчет Порошенко: стало известно, о чем попросил Госсекретарь США.