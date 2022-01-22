Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в социальной сети Facebook спикера ДТЭК Александра Шевелева, госпредприятие «Гарантированный покупатель» выплатило компании, принадлежащей Ринату Ахметову ДТЭК ВИЭ денежные средства в сумме 2,7 млрд. гривен по долгам «зеленого тарифа».

Аналогичную информацию подтвердили и в парламенте Украины.

Известно, что оплата олигарху была произведена вчера, двадцать первого января.

В своем посте Шевелев написал:

«Справедливость существует, и она восторжествовала. Вчера компания «Гарантийный покупатель» выплатила деньги в размере 2 миллиардов и 700 миллионов долларов в качестве долга предприятию DTEK Renewables — ДТЕК ВДЕ. Выплата была осуществлена из тех денег, которые кредиторы из Европы выделили стране на погашение задолженности перед инвесторами в «зеленую» энергетику».

Как ранее уже сообщалось, Ринат Ахметов начал напрямую взаимодействовать с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.