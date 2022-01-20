Телеграм-канал, который напрямую связан с инсайдами из Офиса Президента, снова заговорил о деятельности одного из ключевых олигархов страны Рината Ахметова. На сей раз бизнесмен начал в особом формате сотрудничать с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Весь кейс Порошенко сопровождается медиаресурсами Ахметова. Как ранее мы упоминали, Ринат Леонидович решил оказывать полноценную поддержку Петру Алексеевичу в его борьбе против Офиса Президента», — подметил лаконично источник.

На этом фоне, к сожалению, пока неясно, почему олигарх избрал именно этого политика Украины – лидера фракции «Европейская Солидарность». Малоизвестные эксперты отмечают, что это может быть связано из-за общего врага Порошенко и Ахметова. Стороны могли объединиться, чтобы действовать против президента. Однако точная информация по этому поводу, к сожалению, пока отсутствует.

Кроме того, ранее сообщалось, что Зеленский поставил ультиматум по Порошенко: Береза сообщил, какое указание дал президент.