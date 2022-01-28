Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале Фурса отметил, что Украина в 2022 году может столкнуться с дефолтом. Впрочем, он сказал, что это случится только в самом худшем случае. Более того, он дополнил, что для этого все международные кредиторы должны отказаться от сотрудничества с нашим государством.

«Однако проблема нарастает. Причиной тому является тот факт, что пресса Запада нагнетает беспокойство, а в отдельных случаях и панику. Инвесторы тоже смотрят новости. Они опасаются и прекращают сотрудничество с государством. Это приводит к тому, что курс гривны падает, поскольку инвесторы бегут из страны, продавая при этом облигации, которые номинированы в гривневом эквиваленте», — сказал Фурса.

Затем он сообщил, что итог уже виден печальный. По его словам, девальвация гривны дошла до уровня 2015 года, когда она составляла 29 грн за доллар.

«В какой ситуации мы оказались? Нужно сказать, что уже в 2022 году мы нуждаемся в сотрудничестве с МВФ и прочими кредиторами на официальных уровнях. В Евросоюзе нам оказали поддержку. Мы получим 1,2 миллиарда евро, и притом без всяких условий. Но этого будет недостаточно, если рынки не будут открыты. Соответственно, власть должна активизировать реформы, как можно быстрее. Однако нельзя просить помощи и нарушать обещания пред теми, кто нам помогает», — сказал Фурса.

В конце же он сослался на то, что многое будет решать помощь инвесторов. Если власти смогут провести правильные реформы, убедить Запад в том, что Киев соблюдает договоренности, то дефолта не будет, и экономика сможет продержаться еще какое-то время.

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