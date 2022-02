Об этой информации сообщил западный журналист Рикард Йозвяк в своем «Твиттере», передает «НБН».

В самом начале было отмечено, что Украине в скором времени могут переслать 1,2 миллиарда евро. Журналист в этом плане сослался на председателя Еврокомиссии Урсулю фон дер Ляйен. Такую сумму могут предоставить Киеву в рамках пакета экстренной макрофинансовой помощи.

Что примечательно, даже в Украине уже некоторые люди с сомнением относятся к таким актам помощи, поскольку считают, что ее в будущем придется как-то отдавать. Тем не менее, экономисты утверждают, что без помощи извне экономика государства просто будет неспособна функционировать.

