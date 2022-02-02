Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента попросил Нафтогаз подготовить стратегию с заполнение ПГХ на следующий сезон. Банковая намерена получить модели наряду с прогнозами по тарифам на газ для жителей государства, если цены на спотовых рынках будут сохраняться в пределах 1000 долларов США», — подметил лаконично источник.

К сожалению, пока неясно, что ответили в Нафтогазе на подобный запрос. Тем не менее, известно, что для Зеленского и партии «Слуга народа» цены на газ являются одним из решающих факторов по удержанию своих рейтингов.

Так же сообщалось, что Запад представил неожиданную просьбу Зеленскому по РФ: инсайдер ОП сказал, к чему склоняют главу Украины.