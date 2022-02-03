Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

Отмечается, что причиной роста цен послужит рост себестоимости продукции. Охрименко уверен, что в стоимости поднимутся тепличные овощи, а также фрукты. По его словам, если курс достигнет отметки в 29 гривен за 1 доллар, то рост цен по фруктам будет составлять примерно 10-15%.

«Однако, если гривна останется стабильной, то рост будет почти незаметным. Хорошо то, что мясо не станет дороже, ведь спрос после праздников на него стал значительно ниже. Так, еще и на мясо птицы могут быть скидки уже в феврале. Не будет дорожать и хлеб, ведь в правительстве разрешили производителям приобретать дешевое голубое топливо», — заключил экономист.