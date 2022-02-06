Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, в социальных сетях люди пишут, что в одном из донецких магазинов появился необычный ассортимент продуктов по весьма высоким ценам. Речь идет о колбасе, но не совсем той, которую привыкло видеть на прилавках местное население.

В частности, люди рассказывают, что в одном из городских магазинов появились колбасы, сделанные из мяса куропаток, глухарей, оленей, бобров, косуль и лосей. Причем цена за один килограмм такого изделия колеблется от 870 до 1150 российских рублей. В гривневом эквиваленте это будет составлять от 300 до 430 грн.

В своих сообщениях люди пишут:

«Да ведь это деликатесы. В одном из донецких магазинов появился необычный ассортимент»; «Это элитная еда для новой элиты?»; «Все это просто развод лохов на бабки».

Относительно военной ситуации в Донецке, можно сказать, что вчера, 5 февраля, для горожан день прошел с весьма большим чувством страха. Ведь с самого утра появилась информация о сильном взрыве в городе.