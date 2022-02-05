Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, представители незаконных вооруженных формирований Донецкой области заявили, что в городе в результате боевых действий начали гореть гаражи, а также складские помещения.
В своем сообщении сепаратисты сообщили:
«В Киевском районе Донецка, возле улицы Новороссийская, пожар. Горят склады и гаражи из-за обстрела с украинской стороны. Пока что нет никакой информации о пострадавших. На месте инцидента работают спасатели «Министерства чрезвычайных ситуаций».
Стоит отметить, что никаких официальных заявлений командование ВСУ по этому поводу не делало. Так что не исключено, что блогер «Фашик Донецкий», который предупреждал жителей Донецка о предстоящих провокациях по причине прибытия в город российского пропагандиста Стешина, был прав.
Вернувшись к теме утреннего взрыва в городе, известно, что местные жители сообщали, что около семи часов утра по киевскому времени они слышали мощный грохот, после чего начал быть заметным черный дым, который тянуло в город.
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