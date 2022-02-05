Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, представители незаконных вооруженных формирований Донецкой области заявили, что в городе в результате боевых действий начали гореть гаражи, а также складские помещения.

В своем сообщении сепаратисты сообщили:

«В Киевском районе Донецка, возле улицы Новороссийская, пожар. Горят склады и гаражи из-за обстрела с украинской стороны. Пока что нет никакой информации о пострадавших. На месте инцидента работают спасатели «Министерства чрезвычайных ситуаций».

screenshot — donbasstoday.ru

Пожар в Донецке. Фото — donbasstoday.ru

Стоит отметить, что никаких официальных заявлений командование ВСУ по этому поводу не делало. Так что не исключено, что блогер «Фашик Донецкий», который предупреждал жителей Донецка о предстоящих провокациях по причине прибытия в город российского пропагандиста Стешина, был прав.

Вернувшись к теме утреннего взрыва в городе, известно, что местные жители сообщали, что около семи часов утра по киевскому времени они слышали мощный грохот, после чего начал быть заметным черный дым, который тянуло в город.