Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу Дениса Казанского.

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский опубликовал цифры, которые говорят сами за себя. Обнародованные данные касаются подконтрольной Украине Донецкой области и временно неподконтрольной части Донецкой области.

«За 11 месяцев 2021 года территория Донецкой области, захваченная российскими оккупантами, экспортировала товаров на 650 миллионов долларов (это то, что вывезли в РФ)», — пишет журналист.

А вот подконтрольная Украине часть Донецкой области, как пишет журналист, за 9 месяцев прошлого года экспортировала продукции на более, чем 5 миллиардов долларов.

Просто цифры для сравнения.



За 11 месяцев 2021 территория Донецкой области, захваченная русским миром, экспортировала товаров на $650 млн (это то, что вывезли в Россию).



А подконтрольная Донецкая область за 9 месяцев экспортировала продукции более чем на $5 миллиардов pic.twitter.com/gwRkAnS5tN — Денис Казанський (@den_kazansky) February 8, 2022

Казанский заявил, что россияне попросту уничтожили оккупированный Донбасс.

«Масштабы экономической катастрофы, устроенной Россией на Донбассе, конечно, потрясают. Тупо уничтожили регион», — заявил журналист.

Пользователи начали активно комментировать опубликованные цифры.

«Думаю, что даже цифре 650 миллионов не стоит верить, если эти данные РФ или «республик»», — пишет пользователь. «Разница в 8 раз».

Другие же считают, что в Россию из ОРДО было вывезено на сумму 650 миллионов долларов порезанного металлолома.

Ранее Казанский показал серьезную проблему оккупированной Макеевки.