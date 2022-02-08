Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу Дениса Казанского.
Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский опубликовал цифры, которые говорят сами за себя. Обнародованные данные касаются подконтрольной Украине Донецкой области и временно неподконтрольной части Донецкой области.
«За 11 месяцев 2021 года территория Донецкой области, захваченная российскими оккупантами, экспортировала товаров на 650 миллионов долларов (это то, что вывезли в РФ)», — пишет журналист.
А вот подконтрольная Украине часть Донецкой области, как пишет журналист, за 9 месяцев прошлого года экспортировала продукции на более, чем 5 миллиардов долларов.
Казанский заявил, что россияне попросту уничтожили оккупированный Донбасс.
«Масштабы экономической катастрофы, устроенной Россией на Донбассе, конечно, потрясают. Тупо уничтожили регион», — заявил журналист.
Пользователи начали активно комментировать опубликованные цифры.
«Думаю, что даже цифре 650 миллионов не стоит верить, если эти данные РФ или «республик»», — пишет пользователь.
«Разница в 8 раз».
Другие же считают, что в Россию из ОРДО было вывезено на сумму 650 миллионов долларов порезанного металлолома.
Ранее Казанский показал серьезную проблему оккупированной Макеевки.
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