Как информирует «НБН», о такой плачевной ситуации, к которой привел «русский мир» на Донбассе, рассказал известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

В частности, блогер в своей публикации в ТГ-канале привел сообщение, обнародованное в одной из пропагандистских, пророссийских групп в Телеграм, где местные жители Харцызска умоляют о помощи, так как сидят уже 7-е сутки без света. Также люди просят повлиять на руководство их города, которое было поставлено там Кремлем.

Комментируя данный пост, Казанский пишет, что ранее в одном из своих видео он уже вспоминал о том, что местные жители оккупированных территорий на собственном опыте постигают важность демократии, которая была у них при украинской власти. При «ужасных бандеровских фашистах» люди имеют право выбирать местную власть, а значит, влиять на нее и требовать от нее выполнять собственные функции.

А вот при «русском мире» местному населению оккупированного Россией Донбасса только то и остается, что в пустоту кричать, требуя, чтобы кто-то как-то повлиял. Ведь живя в «русском мире», народ остается без своих прав, у них отбирают цправо выбирать себе власть и держат их за холопов. «Русский мир» поставил в городах Донбасса гауляйтеров, которых никто не выбирал. Поэтому им плевать на население. Хоть будет оно сидеть и 20 суток без света.

Напомним, ранее Казанский озвучил информацию касательно массовой гибели российских военных под Ростовом.