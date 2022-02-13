Международные страховые компании предупредили своих клиентов, что с завтрашнего дня не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний на территории Украины.

Об этом сообщает Страна, передает «НБН».

Владельцы, чьи самолеты находятся в лизинге у авиакомпаний, уже получили предупредительные письма. Страховые компании отказываются брать на себя риски в условиях возможного вторжения РФ в Украину. Согласно законодательству, ни один самолет не имеет право совершать полеты, не имея страховых гарантий.

Поэтому. примерно с середины дня понедельника, 14 февраля, мы фактически увидим чистое небо над Украиной. Это касается не только международных рейсов, все внутренние авиаперевозки тоже будут прекращены. Уже сегодня нельзя улететь из Херсона в Харьков. Кроме того, известно, что украинские собственники воздушных судов эвакуируют свои самолеты из страны.

Нидерландская авиакомпания KLM стала первой ласточкой с отменой своих рейсов. Так что у иностранных граждан, которые хотят улететь домой, остались на это всего сутки.

В сложившейся ситуации встает вопрос, успеют ли израильские авиакомпании эвакуировать своих сограждан.