Мнение эксперта прозвучало на пресс-конференции в эфире GolosTV UA, передает «НБН».

Эксперт считает, что кредит МВФ может обернуться для Украины резким повышением коммунальных тарифов.

Чтобы получить очередной транш от Международного валютного фонда, Украина должна пересмотреть тарифы на энергоносители, попросту говоря поднять их в три-четыре раза и установить спекулятивные цены на газ.

«Почему спекулятивной, а не рыночной? Во-первых, потому что у нас нет и не может быть рынка газа. Когда есть одна труба и один монополист на рынке, это в принципе невозможно. У нас классическая монополия, природная. А МВФ работает на удешевление активов Украины, заставляя людей платить спекулятивную цену за газ. Во-вторых, даже если бы у нас был рынок, при дефиците товаров цена всегда спекулятивная. А у нас, как известно, дефицит газа», – отметил эксперт.

По мнению Степанюка, цифры, которые украинцы увидят в своих коммунальных платежках уже этой весной, зависят, в первую очередь, от действий Правительства Украины и Президента. Разрешение газового вопроса возможно лишь после окончания нынешнего политического кризиса. В ближайшее время нас ждет только нагнетание ситуации, считает эксперт.

Напомним, что недавно Зеленский осадил Лукашенко за угрозы прекратить поставки энергоресурсов: президент озвучил «неудобную» статистику.