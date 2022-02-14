Как информирует «НБН» со ссылкой на «Новости Донбасса», Светлана Ивенко напомнила, что карты клиентов «Ощадбанка», срок действия которых истек во время ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, своевременно перевыпускаются, а также доставляются в отделения банка. Клиенты же, в свой черед, получают уведомление об этом при помощи sms-сообщений на телефоны, где указана дата и время, когда им нужно прийти в финансовое учреждение и получить новые карты для зачисления пенсий и социальных выплат.

Сколько будут храниться в банке новые карты?

Дословно из заявления руководителя Донецкого областного филиала «Ощадбанка»:

«Новые карты будут столько храниться в отделениях банка, сколько будет нужно. То есть, ограничений по времени не будет. Другими словами, пока клиент не придет и не заберет карту, она будет храниться в «Ощадбанке».

В это же время Светлана Ивенко обратилась с призывом к внутренне-перемещенным лицам:

«Я призываю людей из числа ВПЛ не тянуть время, но как можно быстрее обратиться в банк. То есть, это лучше сделать до тридцать первого марта, чтобы после этой даты все люди имели возможность рассчитываться деньгами из своих новых банковских карт».

Что будет с деньгами, если ВПЛ не успеют получить новые карты?

Помимо прочего, она добавила, что те из ВПЛ, кто не получит новую карту до 31 марта текущего года, не смогут снять деньги со старых банковских карточек:

«Владельцы карт нашего банка не смогут снять деньги, или обслуживаться картами, срок действия которых истекает, после тридцать первого марта 2022-го. Но сами деньги будут находиться на счетах людей и никуда не пропадут. Они будут ожидать своих владельцев, пока те не придут лично в отделение банка и не получат эти деньги, не пройдут процедуру верификации или идентификации, или не захотят вовсе этот счет закрыть».

Немного ранее глава МинВОТ Ирина Верещук обратилась к переселенцам, предупредив их, что если сейчас не обратиться в отделения «Ощадбанка» и не получить новые карты, то уже в марте месяце, не исключено, что будет наблюдаться массовый поток людей, в связи с чем финучреждение не сможет вовремя всех обсулжить.