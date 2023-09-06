Как информирует «НБН», об этом в эфире национального телемарафона сообщила первая заместительница главы Министерства социальной политики Дарии Марчак.

Согласно ее словам, в настоящее время по закону нет никаких оснований отказать в оформлении пенсионных выплат гражданам нашей страны, принимавшим участие в вооруженной агрессии против Украины или же работали в органах, созданных захватническими силами, а после приехали на территорию Украинского государства и достигли пенсионного возраста.

Так, первый заместитель министра социальной политики заявила:

Если человек, который откровенно вел подрывную деятельность против нашей страны, работал в госорганах России, ее вооруженных формированиях, или же на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей после начала агрессии РФ – мы не будем платить таким людям пенсию, не будет тратить деньги украинских налогоплательщиков, чтобы выплачивать пенсию тем, кто поддерживал оккупанта.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении МинВОТ относительно выплат внутренне перемещенным лицам.