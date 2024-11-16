Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год», опубликованный на официальной странице ВРУ, пенсионеры-чернобыльцы, буквально через несколько месяцев, получат ежемесячную надбавку к выплатам в сумме 2 361 гривны, но при соответствии конкретным критериям.

В частности, вышеописанная доплата будет назначаться неработающим пенсионерам, перманентно проживающим в зоне безусловно-обязательного отселения/гарантировано-добровольного отселения. Кроме того, неукоснительное условие начисления данных допвыплат — проживание/трудоустройство в таких зонах в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Также, следует отметить — доплаты к пособию устанавливаются не на постоянной основе, а только на время действия военного положения или же при переезде особы из зоны безусловного отселения.

Проведение надлежащей сверке достоверности информации о претендентах на доплаты, возложено на ПФУ, специалисты которого станут сверяться с Единым государственным демографическим реестром и прочими схожими государственными базами данных.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, как пенсионерам оформить доплату в 944 гривны.