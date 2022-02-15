Как информирует «НБН», в эфире политического ток-шоу «Право на власть» заместитель Андрея Ермака Ростислав Шурма заявил, что в нашей стране курс американской валюты не должен превысить отметку в тридцать гривен.

Информацию об этом также опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. В частности, ресурс сообщил:

«Заместитель Андрея Ермака Ростислав Шурма в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил, что курс американской валюты в Украине не должен повысить отметку в тридцать гривен. Он уверен в том, что колебания курса, что связано с возможной российской агрессией в нашей стране, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты. При этом резервов Национального банка Украины, по словам заместителя главы ОПУ, «более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику».

Кроме того, по сообщению ресурса, президент Зеленский также вчера уверял украинцев в том, что ситуация с курсом американского доллара стабилизируется.

Напоследок сообщается, что Шурма также сделал прогноз, когда ситуация должна стабилизоваться. Согласно словам заместителя главы Офиса президента Украины, это должно произойти через два, может три месяца.

На днях украинцев весьма напугала информация некоторых авторитетных телеграм-каналов о критическом обвале курса национальной валюты. Согласно данным ресурсов, за один американский доллар украинцам придется отдать не меньше тридцати гривен.