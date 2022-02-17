Соответствующий список депутаты разместили в Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украинского государства по усовершенствованию пенсионного законодательства, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Право на досрочные пенсионные выплаты получат украинцы, с которыми за 1,5 года до достижения пенсионного возраста работодатели разорвали трудовой договор из-за изменений в организации производства или других условий.

Кроме того, государство начнет досрочно начислять пенсию родителям детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на которые не установлена инвалидность.

В отдельную категорию лиц с правом на досрочные пенсионные выплаты по решению ВРУ также войдут украинки-матери пятерых и более детей, которых воспитали до возраста шести лет. В списке на пенсию указаны и женщины, у которых ребенок является инвалидом с детства.

Для таких гражданок Украины есть несколько условий получения досрочных пенсионных выплат: они должны достичь возраста 50 лет и иметь страховой стаж не меньше 15 лет.

Отметим, что со следующего месяца в Украине увеличится размер пенсий. Кабинет министров Украины поддержал идею об индексации выплат для граждан, достигших пенсионного возраста. Процедура коснется 10 000 000 украинцев.