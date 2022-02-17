Как информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня», 16 февраля, по результатам заседания Кабмина стало известно, что украинское правительство поддержало идею об индексации пенсионных выплат для украинцев. Эта процедура будет осуществлена с первого марта. Также было принято решение о повышении выплат для слоев населения, которые считаются уязвимыми.

Глава Министерства соцполитики Украины Марина Лазебная заявила, что повышения пенсионных выплат коснутся десяти миллионов граждан нашей страны. В среднем, она будет поднята на 260 гривен. Минимальное повышение будет достигать ста гривен.

Как известно, пенсии с первого марта 2022 года будут проиндексированы на четырнадцать процентов. В частности, это касается военнослужащих (в среднем +705 гривен), страховых пенсий, которые были назначены до 2019-го (в среднем +500 гривен, но минимум на сто грн), минимальных пенсий для лиц с инвалидностью, причиной чему стала авария на ЧАЭС и других пенсионных выплат ликвидаторам трагедии (в среднем +400 гривен).

Какую надбавку получат пенсионеры, не попавшие под индексацию?

Остальные же украинцы, которые не попали под процесс индексации пенсий, тоже получат доплаты к выплатам. Речь идет о +135 гривнам к пенсии ежемесячно.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины озвучили категории пенсионеров, которым уже пересчитали пенсионные выплаты.