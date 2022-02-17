Сервис поиска работы WORK.ua провел соцопрос, чтобы узнать, какое количество украинских граждан заблаговременно заботится о своей пенсии или думает о затратах на обучение детей. В опросе приняли участие 5075 украинцев. Исследование проводилось в этом месяце, информирует «НБН».

Результаты опроса показали, что 54% граждан не имеют никаких сбережений, у 19% респондентов есть сумма, которой хватит лишь на месяц, 15% опрошенных накопили деньги на 2-4 месяца и только 11% смогут продержаться без работы полгода.

У 68% украинцев главной причиной отсутствия возможности копить деньги стал низкий доход. Также мешают населению делать сбережения наличие кредитов, неспособность контроля своих расходов, отсутствие финансовой грамотности и цели делать накопления.

Также респонденты рассказали, переживают ли они из-за отсутствия «финансовой подушки безопасности»: 87% украинцев переживают о своем положении в случае потери работы.

Ранее социологи выяснили, сколько денег нужно получать жителям Украины в месяц. Большинство опрошенных сошлось на одной сумме для обеспечения комфортной жизни в стране.