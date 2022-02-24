В документе сказано, что банки будут работать в бесперебойном режиме, если не будет угрозы жизни населению с учетом ограничений, указанных в постановлении, информирует «НБН».

Центральный банк Украины заверил, что ограничений на осуществление безналичных расчетов нет, а банкоматы подкрепляются деньгами.

Временно в нашей стране приостановлена работа валютного рынка, однако украинцы могут продать иностранную валюту банкам. Также вводятся ограничения на снятие наличных денег в банкоматах: в день можно снять не более 100 000 гривен.

СМИ сообщали об ограничениях на снятие наличных средств в «Ощадбанке» и «ПриватБанке». Во время чрезвычайного положения были установлены лимиты на снятие денег жителями Украины. При этом ранее в Независимой ассоциации банков уверяли, что информация об ограничениях на снятие денег с карт и счетов – фейк.

В Офисе президента Зеленского сообщили, что наша страна каждый месяц несет экономические потери из-за российской агрессии. Замглавы ОП Ростислав Шурма назвал суммы, которых лишается Украина.