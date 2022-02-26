Как информирует «НБН», в материале «Европейской правды» говорится, что об этом сообщает Bloomberg.

Если такой шаг будет одобрен, то большая часть российских резервов в сумме 643 миллиардов долларов США, которые Путин накопил перед вторжением в Украину, заморозят.

В настоящее время окончательного решения пока что не принято, однако в Вашингтоне в срочном порядке рассматривают все варианты, лишь бы только удержать Путина от дальнейшей разрухи на территории Украинского государства и смертей людей.

В это же время известно, что Штаты стремлятся делать каждый шаг в сочетании с союзниками по территории всей Европы для максимального влияния.

Пока что непонятно, как такие дискуссии продвинулись вперед, но, согласно словам источника, знакомого с этим вопросом, тема о потенциальном ударе по Центральному банку России возникла во время разговоров в конце января. От комментариев по данному поводу представительница Совета нацбезопасности Белого дома пока что отказалась.

Касательно войны России против Украины, известно, что даже авторитетные российские средства массовой информации публикуют видео беспощадных, разрушительных ударов армии РФ по мирным гражданам нашей страны, которые несут смерть.