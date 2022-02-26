Как информирует «НБН», официально обстрел ракетой жилого дома подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграм, а также ГСЧС. Видео момента удара по жилому дому, где находились мирные граждане, опубликовало российское издание «Эхо Москвы» на своей странице в социальной сети YouTube.

В сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится следующее:

«Двадцать шестого февраля в ГСЧС поступили данные о том, что по проспекту Лобановского, 6А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилдом. Эпицентр удара пришелся на 17-18 этажи. Количество пострадавших людей уточняется. Сейчас проводится эвакуация».

В свой черед Виталий Кличко сообщил в Телеграм:

«В жилдом, который находится по улице Лобановского, 6А попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют оттуда».

Кадры попадания ракеты в жилой дом Киева, опубликованные российским изданием «Эхо Москвы»:

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