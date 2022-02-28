В своем Facebook министр финансов Сергей Марченко сообщил хорошую новость для всех украинцев – ситуация с макрофинансами и бюджетом нашей страны стабильная. Исходя из этого, все граждане получат соцвыплаты и заработные платы, информирует «НБН».

Марченко заверил, что Минфин, Казначейство и Нацбанк проведут все необходимые платежи для того, чтобы все жители нашей страны могли получить свои выплаты.

Министр добавил, что все ведомства работают в режиме военного времени и обеспечивают все потребности Украины.

Напомним, что в первый день вторжения армии РФ НБУ принял постановление о работе банковской системы при военном положении. В документе сказано, в каком режиме будут работать банковские учреждения и какие финансовые операции могут выполнять украинцы.