Шмыгаль сообщил, что уже сейчас идет работа по привлечению международного финансирования для восстановления Украины. Премьер отметил, что источников денежных средств у нашей страны будет несколько, информирует «НБН» со ссылкой на BBC.

Финансы для отстройки украинской экономики и инфраструктуры руководство страны будет брать из государственного бюджета и золотовалютных резервов (28,1 миллиарда гривен по состоянию на 1 апреля).

Также Украина получит деньги от конфискации активов Российской Федерации на территории государств по всему миру. Шмыгаль отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры с иностранными партнерами, сейчас активы страны-оккупанта заморожены.

Кроме того, нашу страну поддержат финансовые организации и международные партнеры Украины. Не исключен вариант благотворительных взносов, которые смогут сделать частные лица и иностранные корпорации.

Премьер-министр добавил, что Украина должна получить помощь от ЕС в размере 10 миллиардов долларов, три из которых уже поступили в наше государство.

Напомним, что экономист Тимофей Милованов рассказал, что будет с экономической сферой нашей страны после войны. Эксперт рассказал, к чему должен готовиться отечественный бизнес.