Об этом вчера, 9 апреля, рассказала первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального информационного марафона, сообщает «НБН»

Запрет российского импорта будет блокировать ежегодные валютные поступления минимум на 6 млрд долларов. Это значит — эти средства не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны. Мы закрепили это сегодня юридически, решением Кабинета министров

— сказала она.

Также сегодня правительством принято решение о принудительном отчуждении имущества двух российских банков на территории Украины.

Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам России, речь идет о «Сбербанке России», о «Акционерном промышленном инвестиционном банке». Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг — решение СНБО, но важный шаг правительство сделало уже сегодня

— отметила Свириденко.

Несмотря на прогнозы аналитиков о снижении ВВП Украины на 35-40 процентов, она отметила, что правительство сосредоточено на мерах, которые помогут быстрее восстановиться экономике.

Мы должны ограничивать импорт товаров, которые производим сами, это мы делаем, у нас есть перечень критического импорта, обычного, мы должны стимулировать внутреннего производителя

— сказала первый вице-премьер.

Также в списке приоритетов правительства — провести посевную и предоставить все возможности для того, чтобы крупный бизнес заработал в Украине. По словам Свириденко уже 156 компаний переехали на запад страны, 100 из них уже работают.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что что будет с экономикой Украины в послевоенное время