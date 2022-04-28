Как информирует «НБН», об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкер во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям.

Так, Блинкен отметил, что в настоящее время вопрос заключается в том, если ли в Штатах положения законодательства, которые позволяют конфискацию активов. В настоящее время этот вопрос рассматривается сотрудниками Минюста страны.

Блинкен добавил:

«Мы весьма тесно работаем вместе с Минфином, а также Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки, чтобы изучить, как мы можем эффективно замораживать активы, а также производить их конфискацию».

Насколько известно, во время обсуждения данного вопроса сенатор Патрик Лихи озвучил, что почти сто миллиардов долларов Центрального банка России были заморожены Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно о том, что Европейская комиссия предлагает отменить пошлины на все товары из Украины.