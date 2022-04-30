Как информирует «НБН», российские средства массовой информации пишут, что Бердянск, который был оккупирован военными РФ, готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях. Такую инициативу озвучил один из коллаборантов оккупантов, которого захватчики поставили «исполняющим обязанности мэра» Бердянска Александр Сауленко.

Помимо того, согласно сообщению росСМИ, в Бердянске начала работу «полиция» оккупационных сил, которая вместе с росгвардией патрулирует улицы города.

Насколько известно, сегодня, тридцатого апреля, продолжается уже тридцать шестой день полной блокады Бердянска.

Ранее вчера в Бердянском горсовете сообщили, что девяносто пять процентов пенсий за март месяц в городе уже выплачено. Но средний уровень выплат в районе достигает порядка двадцати пяти процентов.

Напомним, в Украине уже подсчитали общие потери в экономике, что произошло из-за российской агрессии.