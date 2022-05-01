Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, сообщает «НБН».

Россияне используют тактику начала XX века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодня мы имеем подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей

— сказал Высоцкий.

По его словам, на этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.

Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России

— подчеркнул замминистра.

Ранее на сайте законодательного собрания красноярского края России был опубликован текст о планах «экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона».

В МИД Украины подчеркнули, что такое решение законодательного собрания красноярского края России является ничем иным, как прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за Голодомор 1932-1933 годов и массовый искусственный голод 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Также ранее мы сообщали о том, что мир ждет голод, массовая миграция и политическая нестабильность: в ООН обеспокоены закрытыми портами в Черном море