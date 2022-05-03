Втему Альфа Банк собирается купить Idea Bank — СМИ

Об этом заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка сказал в комментарии Forbes Украина, сообщает «НБН».

Банк столкнулся с репутационным риском. Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодняшний день нет, как и оснований для его национализации. Согласно закону об изъятии имущества, субъекты, к которым могут быть применены такие меры, принадлежат государству-агрессору

— заявил Матузка.

Он добавил, что управление акциями владельцев украинского Альфа-Банка, попавших под санкции стран Запада, будет осуществлять доверенное лицо.

Чтобы не допустить манипуляций со стороны бывших акционеров, доверенное лицо будет согласовывать свои решения с Нацбанком

— сказал замглавы НБУ.

Матузка отметил, что другие банки с российским капиталом «слишком маленькие и с точки зрения надзора не требуют повышенного внимания».

Определенные проблемы у них есть, но они работают. Альфа-банк — системный банк с большим количеством клиентов. Принят закон о 100%-ном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому Альфа-Банк под особым наблюдением

— рассказал он.

В марте ЕС и Великобритания ввели санкции против совладельцев Альфа Групп Михаила Фридмана и Петра Авена. В начале апреля российский Альфа-Банк попал под блокирующие санкции США.

В НБУ заявили, что они не распространяются на одноименный украинский банк, но совладельцы финучреждения должны искать выход из сложившейся ситуации.

20 апреля Национальный банк согласовал кандидатуру экс-вице-премьера Болгарии Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров Альфа-Банка Украина.

До этого, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

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