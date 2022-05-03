Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Шольц в интервью немецкому телевидению заявил, что российский лидер Путин весьма просчитался, если ожидал, что сможет получить территорию от Украины, огласить прекращение боев и увидеть, как Запад снимет экономические ограничения.

Дословно из заявления Шольца:

«Он не продумывал всю операцию в Украине до самого конца. Он не предполагал, что Украинское государство будет оказывать такое сопротивление. Также он не думал о том, что Киев получит от нас поддержку, чтобы иметь возможность на протяжении такого длительного времени держаться. Мы не отменим своих санкций до того момента, пока Путин не договорится с Украиной».

Кроме того Шольц добавил, что Германия также не признает аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией.

Он подчеркнул:

«Это было бы нарушением международного права. Это остается правдой».

Ранее стало известно о том, почему Запад не вводит персональные санкции против Алины Кабаевой.