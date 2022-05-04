Как сообщает «НБН» со ссылкой на офис торгового представителя США (USTR), завершение действия защитных пошлин станет возможным, «если ни одна американская компания не попросит их сохранить».

Соответственно, в USTR объявили о начале консультаций с бизнесом.

Первым шагом в этом процессе является информирование представителей отечественных отраслей, которые выигрывают от тарифных мер, о возможности прекращения этих мер и возможности требовать их продления… Если мы не получим запрос от бизнеса, мы не будем иметь полномочийпродолжать эти таможенные тарифы

— уточняют в USTR.

Напомним, что США ввели защитные пошлины против китайской продукции при президентстве Дональда Трампа. Он считал это ответом на «несправедливую» торговую политику Китая.

Впоследствии эти пошлины вылились в полномасштабную торговую войну с Китаем, что повлияло и на торговлю с другими регионами, включая и Европу. В целом, защитные пошлины касаются китайского импорта на сумму около $350 млрд в год.

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