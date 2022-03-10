Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал депутата Алексея Гончаренко.

Депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что Китай принимает участие в антироссийских банках.

«Китайские банки не хотят с российской финансовой системой, подсанкционными банками и т.д. Китай повышает цены на свои смартфоны, потому, что других Россия получить не может», — сказал депутат.

Гончаренко отметил, что КНР сейчас не делает никаких заявлений в пользу Россию.

«А наоборот говорит, что Украина – это суверенное государство. Да, конечно, не осуждает так жестко, как это делают Западные страны», — сказал парламентарий.

При этом депутат отметил, что РФ становится более зависимой от Китая и дешево продает свои энергоресурсы в КНР.

Украинцы, комментируя мнения депутата, отметили, что КНР преследует исключительно свои интересы и ведет свою игру.

Ранее Китай жестко поддержал украинский суверенитет.