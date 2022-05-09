В интервью изданию «РБК-Украина» премьер-министр сообщил, что для Украины существуют риски инфляции. По его словам, цены в этом году будут расти ускоренными темпами, информирует «НБН».

Шмыгаль сообщил, что до конца 2022 года инфляция будет около 20%, при этом такой показатель в условиях войны приемлем для правительства. Он заверил, что украинское руководство и Минэкономики будут внимательно отслеживать эти границы.

Премьер обратил внимание на то, что инфляция галопирует по всем странам из-за пандемии коронавируса, при этом показатель в 20% для Украины, которая ведет крупнейшую войну в Европе, является нормальным для такого периода.

Шмыгаль добавил, что после вторжения России наша страна понесла потери в экономике около 30%, при этом благодаря грамотной политике Минфина и НБУ макроэкономическая ситуация и банковская система в стране остаются стабильными.

Ранее экс-министр развития экономики Украины Тимофей Милованов оценил экономические потери нашей страны из-за полномасштабной войны с РФ. Эксперт озвучил впечатляющую сумму.