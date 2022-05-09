Власти Великобритании готовы к объявлению нового санкционного пакета в отношении Российской Федерации, а также ее ближайшего союзника в агрессии против Украины – Беларуси. Причем сделает Лондон это уже сегодня, девятого мая.

Как информирует «НБН», в распоряжении британского правительства говорится, что новые ограничения будут касаться торговой отрасли на товары, общая стоимость которых достигает 1 миллиарда и 700 миллионов фунтов Стерлинигов (2 миллиарда долларов США).

Санкционный пакет в отношении двух стран включает в себя импортные пошлины, а также запреты на экспорт, о чем говорится в распоряжении британского правительства.

В сообщении говорится:

«Новые тарифы на импорт будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов Стерлингов, в том числе палладий и патину. Это ограничит возможности Путина финансировать начатые им военные действия».

Насколько известно, Российская Федерация – это один из главных производителей палладия в мире. Но его экспорт в значительной степени зависит от потребителей Великобритании. А новые экономические ограничения наложат заметный след на экономике России. Кроме того, санкции нацелены на главные материалы – пластмассу, химикаты, производственное оборудование, а также резина.

В свою очередь секретарь по международной торговле Анн-Мари Тревельян отметила:

«Великобритания полна решимости сделать все возможное, чтобы помешать целям Путина в Украине, а также подорвать его незаконное вторжение. В результате преступлений российского режима против украинского народа осуществляются варварские действия».

Ранее премьер-министр Великобритании анонсировал новый пакет военной помощи Украинскому государству.