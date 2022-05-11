Шмыгаль заявил, что сейчас не время для вопроса повышения тарифов на коммуналку. По словам премьер-министра, ставки оплаты на газ, его распределение, на тепло и горячую воду расти не будут, информирует «НБН» со ссылкой на «УНН».

Глава украинского правительства сообщил, что Кабинет министров предлагает ввести мораторий на повышение тарифов на период военного положения в Украине, а также на шесть месяцев после его окончания.

Ранее Шмыгаль высказался о росте цен во время войны с российскими оккупантами. Премьер-министр предупредил украинцев какой показатель инфляции они будут наблюдать в конце этого года и объяснил, сможет ли правительство контролировать такое давление. Также чиновник рассказал, какие экономические потери понесла Украина с начала вторжения российских захватчиков.