Украинское государство было вынуждено потратить огромную сумму на противостояние полномасштабной российской военной агрессии.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, согласно словам главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, наша страна была вынуждена потратить 245,1 миллиона гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с агрессором.

Марченко добавил, что средства, которые были заложены на развитие, были потрачены на нужды от закупки и ремонт оружия до экстренной помощи внутриперемещенным лицам, которых официально зарегистрировано уже 2,7миллиона человек.

Кроме того, министр добавил, что правительство собрало всего шестьдесят процентов запланированных налоговых поступлений за апрель. В мае-июне этот показатель может быть снижен до уровня 45-50%.

Со слов Марченко, Киев нуждается в иностранной финансовой поддержке, так как Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты. Глава Минфина добавил, что наша страна в апреле месяце получила почти два миллиарда долларов внешнего финансирования. Из них 719 миллионов долларов – гранты.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал о росте цен в Украине.