В интервью «УНИАН» представитель Минсоцполитики объяснила, как в период военного положения украинцам будут продлевать субсидии, информирует «НБН».

По словам Лазебной, человеку не нужно будет специально обращаться за субсидией, если он ее получал. Также ведомство на период войны продлило финансирование всех ранее назначенных социальный пособий, субсидий и льгот на оплату ЖКХ. Кроме того, было упрощено назначение для новых получателей.

Министерству социальной политики удалось профинансировать все выплаты даже на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Украины.

Напомним, что министр финансов Украины Сергей Марченко высказывался относительно сокращения социальных расходов на период войны. Также он сообщил, будут ли задержки в начислениях выплат.