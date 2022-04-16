Во время телемарафона представитель Министерства финансов заявил, что несмотря на войну с Российской Федерацией в нашей стране, государство не будет сокращать социальные расходы, информирует «НБН».

Марченко отметил, что не предвидит задержек или сокращений финансовой поддержки украинских граждан от государства, поэтому выплаты пенсий и пособий будут осуществлять исправно.

При этом министр добавил, что нужно усилить адресность социальных расходов, верификацию, чтобы те люди, которых поддерживает государство, получали помощь, а не злоупотребляли этим.

Представитель Минфина заверил, что расходы на социальный блок в Украине также в приоритете для властей, как и военные, поэтому на 100% финансы будут выделять на пенсионное обеспечение, социальную защиту, образование и здравоохранение.

Ранее представитель Минсоцполитики Марина Лазебная объяснила, почему возникла проблема с выплатой пенсий в Украине. Министр озвучила причину сложившейся ситуации в Пенсионном фонде.