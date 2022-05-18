Ранее в категорию граждан, которые получали 2000-2500 гривен, входили только внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых социальных категорий, теперь этот список расшили, информирует «НБН» со ссылкой на «Соцпортал».

По словам главы Кабинета министров, выплаты предусмотрены для украинцев с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий. Кроме того, деньги могут получить и жители временно оккупированных территорий.

Шмыгаль отметил, что подать заявку на получение социальной помощи можно на сайте «єДопомога», вскоре такая функция появится в электронном сервисе государственных услуг «Дія».

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила нововведения в начислении субсидий и социальных пособий. Также она высказалась о финансировании выплат на временно оккупированных россиянами террариях нашей страны.