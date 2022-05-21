В эфире всеукраинского телемарафона министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что внутренне перемещенные лица не получили выплаты за первые два месяца весны, поскольку в регионах происходит большой объем работы из-за множества заявок, информирует «НБН».

Представитель Минсоцполитики объяснила, что все зависит не только от наличия средств, но и от человеческих ресурсов, подчеркнув, что органы социальной защиты не могут быстро осуществлять большой объем работы.

По словам Лазебной, уже в начале июня украинцы получат пособие за март и апрель. На сегодня выплаты получили 1,7 миллионов граждан на общую сумму размером в 7,4 миллиарда гривен. Транши проводятся практически каждую неделю, до конца мая планируется выполнить еще 2-3 транша социальных начислений.

Напомним, что государство расширило категории граждан, которые могут получить выплаты от международных гуманитарных организаций. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль для кого предусмотрены такие начисления.