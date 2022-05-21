Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-релиз международного агентства, снижение рейтинга было обусловлено повышением рисков для обслуживания украинского госдолга из-за военного вторжения государства-оккупанта Российской Федерации и больше прогнозируемых Moody’s продолжительностью активных боевых действий. Эти все факторы увеличивают вероятность реструктуризации государственного долга Украины.

Несмотря на то, что Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой поддержки, что дает возможность смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это все приведет к значительному росту государственного долга.

Негативный прогноз говорит о том, что существует высокая степень неопределенности насчет дальнейших последствий полномасштабного российского вторжения, в том числе кредитных.

Продолжительность войны сохранит потребности в финансировании на весьма высоком уровне на протяжении длительного периода времени. После это приведет к дальнейшему росту долгового бремени.

В случае осуществления такого сценария, международное рейтинговое агентство допускает, что уровень выплат инвесторам, если будет несостоятельность обслуживать долг в полной мере, может быть менее 65-80 процентов, которые присущи кредитному рейтингу Саа3.

Напомним, ранее власти Канады заявили, что их страна готовится отправить грузовые корабли в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна.