Как информирует «НБН», об этом в эфире информационного телемарафона рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. По его словам, на такие работы нужно потратить минимум четырнадцать миллиардов гривен.

Мэр Чернигова заявил:

«В нашем городе было уничтожено десять тысяч квартир. Если считать 50 метров квадратных одна квартира, по 16 тысяч гривен один метр квадратный, то ее восстановление обойдется в 800 тысяч гривен. На восстановление всего жилья нужно около восьми миллиардов гривен. Помимо того, прямыми попаданиями мин были повреждены 135 домов, еще 635 – повреждены частично. Также есть сорок тысяч квартир, которые необходимо ремонтировать. Общая сумма превышает десять миллиардов гривен. Частные дома – это еще как минимум четыре миллиарда гривен».

Помимо всего этого, как добавил мэр Чернигова, на многие миллиарды гривен был нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.

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