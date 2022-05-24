В Пенсионном фонде Украины сообщили, что выплаты будут храниться в течение трех лет, информирует «НБН» со ссылкой на портал «На пенсии».

Ежемесячно после окончания выплатного периода «Укрпочта» предоставляет информацию о невыплаченных средствах. На основе отчетов составляют дополнительные сведения для начисления пенсии в следующем месяце. Таким образом, если человек не получает финансовые средства, их засчитывают на следующий месяц.

В результате у пенсионеров есть возможность получить все свои деньги в течение полугода. Если выплаты не были получены по прошествии 6 месяцев, их можно забрать после обращения в Пенсионный фонд на протяжении такого же периода.

Если пенсия не была получена в срок до 3 лет, ее можно получить после обращения в органы ПФУ, однако сначала выплатят задолженность за год, а остальные деньги будут возвращаться каждый месяц с текущими выплатами.

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