Во время «круглого стола» Energy Club замминистра рассказал, что ценовое регулирование не позволяло импортерам закупать дорогое топливо, чтобы насытить рынок нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Кудина, сейчас украинское руководство намерено вернуться к регулированию стоимости горючего после того, как на рынок завезут достаточное количество нефтепродуктов и вопрос с дефицитом будет решен. Однако на нормализацию ситуации уйдет время, украинцы будут испытывать сложности с покупкой топлива минимум месяц.

Чиновник заверил, что правительство будет реагировать на сверхвысокие расценки на АЗС и «не позволит заниматься мародерством». После отмены регулирования стоимости горючего, средняя цена за литр бензина должна составить 52 гривны, а за литр дизеля – 58 гривен.

Ранее один из украинских АЗК предупредил украинцев о мошенничестве с топливными талонами. Сеть автозаправок рассказала о новой схеме, с помощью которой аферисты наживаются на их клиентах.