Пресс-служба АЗК WOG на своей странице в Facebook предупредила украинцев о новой мошеннической схеме. Как оказалось, аферисты создают и распространяют аккаунты PRIDE с уже закупленным горючим от имени сети заправок, информирует «НБН».

Представители WOG подчеркнули, что они предоставляют право в индивидуальной регистрации в программе лояльности PRIDE их автозаправочных комплексов.

Кроме того, АЗК не занимается реализацией топливных талонов и карточек через каналы в мессенджерах Telegram, Viber, приложение TikTok и другие соцсети с оплатой на частные банковские карты.

Пресс-служба WOG просит клиентов не сотрудничать с неофициальными продавцами горючего и любую информацию проверять на их сайте wog.ua.

Напомним, что аферисты также наживаются на гражданах Украины, создавая фейковые ресурсы в Telegram, которые маскируют под представителей официальных органов. Мошенники предлагают украинцам финансовую помощь якобы от государства.