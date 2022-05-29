Как информирует «НБН», некоторые детали об этом были обнародованы в материале Bloomberg.

Так, двадцать седьмое мая – это был срок совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036. Выплаты должны были быть в суммах 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона долларов соответственно. Но, согласно данным агентства, если на протяжении тридцати дней деньги так и не поступят на счета, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

В свою очередь Национальный расчетный депозитарий, куда Министерство финансов России перечислило деньги по выплатам на 27 мая, вечером в пятницу заявил, что деньги для совершения выплат были сняты со счета.

В Министерстве финансов Российской Федерации считают, что выполнили вполне собственные обязательства, перечислив средства в НРД. А по данным ведущего американского поставщика финансовой информации Bloomberg, именно НРД является зарегистрированным держателем облигаций, что «может поддержать аргумент Российской Федерации, что она избежала дефолта, даже если средства не были оправлены на счета отдельных инвесторов».

Дефолт по внешним обязательствам стал грозить России из-за того, что Вашингтон принял решение не продлевать лицензию, которая позволяет Москве платить по собственному государственному долгу в долларах, несмотря на экономические ограничения.

Ранее сообщалось о перспективах мировой экономики на фоне войны, начатой Российской Федерацией на территории Украины.